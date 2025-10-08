МВД отреагировало на данные о сбое системы электронных ПТС

Информационные системы министерства, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Функционирование системы электронных паспортов транспортных средств (ПТС) в России не входит в ведение МВД, информационные системы ведомства, задействованные в процессе регистрации автомобилей, работают штатно. Об этом сообщили в пресс-центре министерства.

"В связи с появившимися в ряде СМИ и сети Интернет сообщениями о сбое на сайте электронных ПТС сообщаем следующее: вопросы, касающиеся функционирования системы электронных паспортов транспортных средств в Российской Федерации, не находятся в ведении МВД России", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что информационные системы МВД России, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме.