Рособрнадзор не получал жалоб от сдавших только два предмета на ОГЭ

Руководитель ведомства Игорь Круглинский отметил, что были недовольства там, где дети сдавали четыре предмета
Редакция сайта ТАСС
07:46

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор не получал жалоб от девятиклассников, сдаваших только два предмета на ОГЭ. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский в ходе круглого стола комитета по просвещению в Госдуме.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий сдавать только два предмета на ОГЭ школьникам, которые не идут в 10-й класс. Новые нормы уже действуют в Москве, Петербурге и Липецкой области.

Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о намерении ведомства продлить эксперимент до 2029 года и расширить его действие еще на три региона: Республику Татарстан, Ростовскую и Тюменскую области.

"Такая ключевая характеристика, касающаяся проведения различных экспериментов, это для нас, как для надзорного органа, - количество жалоб, которые поступают со стороны детей, родителей, учителей. Я хочу сказать, что их не было. <…> Они были, но из других регионов, где дети писали [четыре предмета на ОГЭ]", - сказал он. 

