XIV Петербургский международный юридический форум пройдет 24-26 июня 2026 года

На нем планируется обсудить круг вопросов от цифровизации правовой системы до развития международного сотрудничества в области юстиции, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. XIV Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) состоится 24-26 июня 2026 года. Решение о проведении форума в эти сроки было принято на первом заседании организационного комитета по подготовке XIV ПМЮФ, которое прошло под председательством министра юстиции РФ Константина Чуйченко, сообщили в пресс-службе Минюста.

Министр подчеркнул, что форум на протяжении многих лет является авторитетной площадкой, объединяющей российское и международное юридическое сообщество для обсуждения широкого круга как сугубо правовых, так и политических и социально-экономических вопросов, с каждым годом он становится все более масштабным, увеличивая число участников и географию их представительства. "Это подтверждает растущий интерес к российской правовой системе", - отметил министр.

В работе XIII ПМЮФ, прошедшего под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего", приняли участие более 5 600 представителей юридического сообщества из 80 государств.

На будущем форуме планируется обсудить круг вопросов от цифровизации правовой системы до развития международного сотрудничества в области юстиции, сообщил ответственный секретарь оргкомитета, советник президента РФ Антон Кобяков. Особое внимание будет уделено молодежной повестке - вовлечению молодых специалистов и студентов-юристов в международный профессиональный диалог, поддержке их инициатив и формированию у нового поколения правовой культуры и ответственности.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента России, Министерства юстиции и Фонда Росконгресс.