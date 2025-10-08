Число получателей услуг долговременного ухода в 2026 году вырастет на 10 тыс.

На эти цели выделят 8,8 млрд рублей, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Системой долговременного ухода в РФ сейчас охвачено 174 тыс. пожилых и инвалидов, в 2026 году их число увеличится на 10 тыс. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

"На систему долговременного ухода плюс 8,8 млрд рублей у нас в следующем году. Это будет год увеличения численности. У нас сейчас 174 тыс. получателей долговременного ухода, в следующем году рост будет плюс 10 тыс. по стране, распределение по регионам, соответственно, мы сделали", - сказала она.

Баталина пояснила, что пока такой охват не позволяет задействовать все муниципалитеты. "У нас потенциальная расчетная численность стопроцентного охвата - порядка 1,6 млн человек. По поручению президента к 2030 году мы с вами выходим на целевой показатель 500 тысяч, поэтому пока продолжим действовать в пределах отдельных муниципалитетов субъектов, которые определяют, разумеется, сами регионы, потому что иначе мы просто не получим никакого эффекта с учетом небольшой численности", - уточнила она.

Кроме того, замминистра отметила, что расходы, заложенные на социальный контракт, в 2026 году вырастут на 4,4 млрд рублей. "Напомню, что у нас со следующего года появляется новое направление соцконтракта - для участников специальной военной операции, и в этом смысле дополнительные средства пойдут, в том числе, на эти цели. Пока мне сложно предвосхищать, сколько будет у нас потенциальных участников, сколько демобилизованных ребят изъявит желание пойти в социальный контракт. В случае с участниками специальной военной операции критерий нуждаемости не будет применятся", - добавила она.

Также в 2026 году вырастут расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации - до 98,2 млрд рублей. Это плюс 22,8 млрд рублей по отношению к показателям 2025 года.