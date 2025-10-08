В Москве полицейские выдворили из РФ более 15 тыс. мигрантов за 9 месяцев

Должностные лица МВД России самостоятельно принимали решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции выдворили из России за 9 месяцев текущего года свыше 15 тыс. человек. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник.

"В настоящее время за 9 месяцев выдворили за пределы РФ более 15 тысяч иностранных граждан", - сказал он на пресс-конференции.

Должностные лица МВД России с 5 февраля получили полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений.