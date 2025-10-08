В городе на Сахалине восстановили качественное водоснабжение после схода селей

Уровень мутности подаваемой воды соответствует нормативному, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов

ХАБАРОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Качественное водоснабжение возобновили в Александровске-Сахалинском на Сахалине после схода селей. Об этом сообщил ТАСС министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В середине сентября в районе водохранилища и выше по течению реки Козулинка, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация природного характера. Во время циклона сошло три селя, один из них сошел непосредственно в реку, два других - в ложе водохранилища. Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб водоочистным сооружениям Александровска-Сахалинского, были полностью выведены из строя фильтрационные механизмы. Все это привело к невозможности обеспечения населения, составляющего 9 125 человек, чистой питьевой водой.

"Уровень мутности подаваемой воды в сети водоснабжения города в результате всех выполняемых в комплексе мероприятий соответствует нормативному, в связи с чем администрацией принято решение о прекращении с 9 октября подвоза воды населению и возобновлении начисления платы за воду", - сказал Аристархов.

После схода селей мутность воды в плотине увеличилась до 320 единиц, тогда как станция водоподготовки в городе рассчитана на уровень мутности не выше 122 единиц, уточнил министр.

Водоснабжение домов города не прекращалось, подвоз населению по графику осуществлялся из-за низкого качества подаваемой в сеть воды. Дополнительно местные власти организовали ежедневный подвоз для инвалидов, пенсионеров и маломобильных граждан с доставкой воды в квартиру.

Продолжается расчистка

Качество воды пришло в норму. Этому в том числе поспособствовало то, что частицы, попавшие в реку и водохранилище, осели на дно. Однако расчистка продолжается, чтобы при сильных дождях частицы снова не попали в большом количестве в водохранилище и в систему.