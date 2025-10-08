Жители села Амгуэма на Чукотке из-за аварии остались без холодной воды

Произошел перехлест кабеля энергоснабжения, питающего водозаборную станцию села

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Жители села Амгуэма на Чукотке, в котором проживает порядка 500 человек, полностью остались без холодной воды из-за перехлеста кабеля энергоснабжения питающего водозаборную станцию. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС поселка Эгвекинот.

"При прохождении неблагоприятного метеорологического явления, сильных порывов ветра, произошел перехлест кабеля энергоснабжения, питающего водозаборную станцию села Амгуэма. В результате сработки защиты автоматики на водозаборе, произошло полное ограничение подачи ХВС жителям села. Воду им подвозят", - сказали в ЕДДС.

Чукотка находится в зоне влияния циклона, который принес в регион порывистый ветер и снег с дождем. Закрыта переправа через Анадырский лиман, задержаны вылеты рейсов из аэропорта Анадыря.