На Кубани привели в порядок 450 памятников Великой Отечественной войны в 2025 году

По данным губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в регионе находятся почти 1,5 тыс. объектов культурного наследия

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Около 450 памятников Великой Отечественной войны восстановили и благоустроили на Кубани в 80-ю годовщину Победы. Об этом рассказал журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Ежегодно в муниципалитетах проводим работу по содержанию памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В 80-ю годовщину Победы и в Год защитника Отечества привели в порядок 450 объектов - восстановили надписи на плитах, благоустроили прилегающие территории и установили системы видеонаблюдения", - рассказал Кондратьев.

По его данным, в Краснодарском крае находятся почти 1,5 тыс. объектов культурного наследия, которые увековечивают память погибших при защите Отечества. "Наш священный долг - сохранить их для будущих поколений. Это дань уважения к защитникам Родины и их подвигам", - добавил губернатор.

Отмечается, что в регионе продолжают реставрировать один из объектов культурного наследия федерального значения в Новороссийске - Мемориальный комплекс "Малая Земля". На работы выделено более 480 млн рублей, их планируют закончить до конца 2026 года.