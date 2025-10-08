В Москве построят дорогу, которая свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

Также планируется создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, улицу Октябрьскую, 2-ю улицу Марьиной Рощи, продление до новой дороги 4-го Стрелецкого проезда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Проектируемый проезд № 1135, который свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи в Москве, появится вдоль путей МЦД. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи. Построим Проектируемый проезд № 1135 вдоль путей МЦД. Под Шереметьевской улицей он пройдет по тоннелю", - написал мэр.

Он отметил, что планируется также создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, улицу Октябрьскую, 2-ю улицу Марьиной Рощи, продление до новой дороги 4-го Стрелецкого проезда. Также будет проведена реконструкция съезда с Шереметьевской улицы на Проектируемый проезд № 1135. Завершить все работы планируется в 2028 году, сейчас выполняется проектирование.

"Жителям Марьиной Рощи будет удобнее добираться до станций МЦД-2, МЦД-4, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, появятся дополнительные внутрирайонные связи", - резюмировал Собянин.