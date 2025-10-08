Более 1,5 млн членов многодетных семей бесплатно посетили федеральные музеи

Статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева сообщила, что с 2025 года ведомство создает детские культурно-просветительские центры для мастер-классов и творческих занятий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек из многодетных семей смогли посетить государственные музеи бесплатно с октября 2024 года. От этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева на пленарном заседании Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции".

"С 1 октября 2024 года воспользоваться этой льготой просто - нужно предъявить QR-код на входе в учреждение. За это время федеральные музеи бесплатно посетили свыше полутора миллионов человек из многодетных семей. Это большая заслуга наших музеев. Мы очень рады видеть семьи в наших учреждениях культуры", - подчеркнула она.

Алексеева напомнила, что в прошлом году Минкультуры России разработало механизм поддержки многодетных семей, благодаря которому становится возможным бесплатно посещать федеральные музеи вне зависимости от места жительства.

Она также сообщила, что с 2025 года Министерство культуры России создает детские культурно-просветительские центры на базе культурных учреждений. Эти пространства предназначены для проведения мастер-классов и творческих занятий для детей и подростков под руководством квалифицированных педагогов. В настоящее время уже функционируют два таких центра - в Музее кино на ВДНХ и в музее-заповеднике "Горки Ленинские". До конца года планируется открыть еще 23 центра в федеральных музеях. "С 2026 года такие центры будут создаваться также в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. Всего до 2030 года будет создано 1,5 тысячи детских центров", - отметила замглавы Минкультуры России.

На форуме специалисты также рассмотрели вопросы продвижения семейных и культурных ценностей, укрепления взаимодействия между государственными и культурными структурами, а также институтом уполномоченных по правам ребенка. Обсуждались меры поддержки семей с детьми и профилактика социального сиротства.