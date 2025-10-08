В Калуге запустят завод по производству материалов для диализа в 2026 году

В регионе создана третья особая экономическая зона под реализацию проектов в сфере фармацевтики, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Завод по производству материалов для диализа в Калуге запустят в начале 2026 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский на пленарном заседании бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность".

"Уже в начале следующего года запускается (с участием индийского капитала) завод по производству субстанций для гемодиализа. В Калуге такое предприятие будет открыто", - сказал Разумовский, напомнив, что в Калуге создана третья особая экономическая зона под реализацию проектов в сфере фармацевтики.

В июле 2024 года губернатор региона Владислав Шапша сообщал ТАСС, что компания "Фармасинтез" начнет строительство двух фармацевтических заводов в Калужской области. Они будут производить лекарственные средства, а также изготавливать оборудование для гемодиализа.

Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" проходит в Казани 8-9 октября. Деловая программа форума объединяет сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, медиасфера и креативные индустрии. Среди участников чиновники из федерального правительства Индии и представителей администраций индийских штатов. Также в форуме принимает участие посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

