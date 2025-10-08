Военкоматы на Украине получат доступ к демографическому и медицинскому реестрам

Данные о наличии у гражданина или гражданки военно-учетной специальности предоставят вузы, отмечают опрошенные агентством ТСН юристы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Данные демографического реестра граждан, а также медицинскую документацию смогут использовать сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для постановки на учет военнообязанных, которых можно мобилизовать. Об этом сообщает украинское агентство ТСН.

Читайте также

Потери ВСУ и снижение возраста до 18 лет. Что известно о мобилизации на Украине

Опрошенные агентством адвокаты пояснили, что после решения кабмина об автоматической постановке на учет всех мужчин от 25 до 60 лет военкоматы могут брать сведения о месте регистрации из демографического реестра. Там же сотрудники ТЦК смогут запросить паспортные данные и информацию о семейном положении военнообязанного. Данные о наличии у гражданина или гражданки военно-учетной специальности предоставят вузы. Также опрошенные ТСН юристы отметили, что военкоматы получат доступ и к медицинской документации.

25 сентября кабмин Украины по инициативе Минобороны принял решение об автоматической постановке на учет всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Теперь они вносятся в реестр военнообязанных автоматически на основе данных из других государственных систем. Позднее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что для поиска граждан, которые подлежат мобилизации, в частности, будут использовать реестр избирателей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны. При этом власти по-прежнему испытывают сложности с комплектованием армии.