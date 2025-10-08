В Калининградской области жилищные сертификаты получат соцработники до 60 лет и старше

В программу также включат старших и палатных медсестер, диетических медицинских сестер, медсестер по физиотерапии и массажу, помощников по уходу

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области расширили категории получателей жилищных сертификатов для работников сферы социальной защиты населения, теперь их смогут получить не только молодые специалисты, но и сотрудники с большим опытом.

"Подписал новое постановление. Расширяем категории получателей жилищного сертификата для наших работников сферы социальной защиты населения. Теперь жилищный сертификат смогут получить не только молодые специалисты, но и сотрудники с большим опытом - возрастной порог повышаем до 60 лет" - сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

По его словам, также и ветераны отрасли старше 60 лет со стажем от 20 лет, продолжающие работать в учреждении, тоже смогут воспользоваться данной мерой поддержки. Для получателей сертификата сокращен обязательный срок работы в учреждении после получения выплаты. "Сокращаем обязательный срок трудовой деятельности в учреждении после получения сертификата с 7 до 5 лет. А для тех, кому за 60 со стажем работы не менее 20 лет, это требование не применяется", - отметил губернатор.

По его словам, также расширяется список должностей, и теперь в программу входят старшие и палатные медсестры, диетические медицинские сестры, медсестры по физиотерапии и массажу, помощники по уходу. Изменения начинают действовать с 17 октября.