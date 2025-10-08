Швейцария ужесточила правила предоставления убежища украинцам

Теперь предоставлять защитный статус S будут предоставлять только тем гражданам Украины, которые в последнее время проживали на территориях, охваченных боевыми действиями

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Швейцарии приняли решение предоставлять защитный статус S, дающий право на пребывание в конфедерации и получение помощи от государства, только тем гражданам Украины, которые в последнее время проживали на территориях, охваченных боевыми действиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документу, депутаты обеих палат парламента страны решили ограничить сферу действия статуса защиты S только лицами, которые проживали в освобожденных Россией или "охваченных боевыми действиями регионах Украины". Так, теперь при предоставлении временной защиты украинским беженцам будут проводиться различия "между регионами, в которые возвращение считается приемлемым или неприемлемым".

В настоящее время приемлемым считается возвращение украинских беженцев "в Волынь, Ровно, Львов, Тернополь, Закарпатье, Ивано-Франковск и Черновцы", поясняется в тексте. Отмечается, что на лиц, уже имеющих статус защиты S в Швейцарии, а также членов их семей, все еще находящихся на Украине, эти ограничения не распространяются.

По данным пресс-службы, Федеральный совет (правительство) Швейцарии также принял решение не отменять действие статуса защиты S до 4 марта 2027 года вслед за соответствующим решением Евросоюза, принятым в этом июне. При этом швейцарские власти оставляют за собой право пересмотреть соответствующее решение в случае, если ситуация на Украине стабилизируется.

Введенный Берном в марте 2022 года для украинских беженцев статус S предусматривает право пребывания в Швейцарии в течение года с возможностью ежегодного продления, а также право на работу с разрешения кантональных властей. Дети украинских граждан со статусом S могут получать в Швейцарии образование. Согласно последним данным, в конфедерации проживают более 69 тыс. украинцев со статусом защиты S.