Пасечник вручил орден Мужества матери погибшего в Курской области воина

Глава ЛНР также выразил соболезнования его семье

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил орден Мужества матери погибшего в Курской области уроженца Луганска Коте Гелашвили. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

"Нашему земляку Коте Гелашвили Указом президента России Владимира Владимировича Путина посмертно присвоена государственная награда - орден Мужества. По поручению Верховного Главнокомандующего передал орден семье погибшего. Очень тяжело вручать такие награды посмертно, но еще сложнее близким переживать боль утраты. Выразил искренние соболезнования матери, вдове и сыну нашего героя", - написал он.

Пасечник отметил, что Гелашвили родом из Луганска. В составе подразделения "Беркут" был на Майдане в Киеве, с 2014 года защищал суверенитет Луганщины, а в 2022 году в числе первых ушел на фронт специальной военной операции. Он героически погиб под Курском в период ожесточенных боевых действий.

Сын Гелашвили - кадет, учится в Луганском экономико-правовом лицее и мечтает служить Родине. "Уверен, героический пример отца поможет ему стать настоящим офицером", - отметил Пасечник.