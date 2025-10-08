В Москве и Подмосковье вновь ожидается сильный туман

В Гидрометцентре РФ сообщили, что ветер ожидается восточный со скоростью 4-9 м/с

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Третью ночь подряд ожидают синоптики образование сильного тумана в Москве и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"С 21:00 мск до 09:00 мск четверга, 9 октября, местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в очередной раз из-за ухудшения погодных условий синоптики ввели на время возможного образования тумана желтый метеорологический уровень, который символизирует на прогностических картах потенциально опасные погодные условия.

Ранее на протяжении двух ночей подряд столичный регион окутывал плотный туман. На работе аэропортов мегаполиса он не сказался.

Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью на фоне облачной погоды, преимущественно без осадков, столбики термометров в столице будут находиться в районе отметки плюс 7 - 9 градусов, по области ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем же метеорологи не исключают в Подмосковье небольшой дождь, а воздух прогреется в Москве до плюс 14 градусов, по области - до плюс 15 градусов. Ветер ожидается восточный со скоростью 4-9 м/с.