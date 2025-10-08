ОНФ: уровень доверия россиян к движению в период СВО вырос до 40%

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что это главный показатель для общественно-политической структуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян к Народному фронту за три-четыре года вырос более чем в два раза - с 18% до порядка 40%. Как сказал глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на II Международном симпозиуме "Создавая будущее", рост доверия связан с работой президентского движения в период проведения спецоперации.

"Нас Александр Дмитриевич (Харичев, глава управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов - прим. ТАСС) совместно с Валерием Валерьевичем (Федоровым, глава ВЦИОМ - прим. ТАСС) регулярно замеряют Народный фронт [по уровню доверия граждан] каждый месяц. Мы за последние три-четыре года прошли путь от 18% доверия к Народному фронту до порядка 40%" - отметил Кузнецов.

"Поначалу не придавал значения этим цифрам, но со временем понял - это главный показатель для общественно-политической структуры. Если нет доверия, невозможно отшлифовать свою функцию. Общественная работа без доверия - абсолютная иллюзия", - сказал он.

Кузнецов отметил, что рост доверия к ОНФ связан с активной общественной работой в период специальной военной операции. "На самом деле, доверие к нам начало формироваться именно тогда, когда Народный фронт взял на себя часть функций поддержки фронта. Это стало основным инструментом нашей деятельности", - добавил он.

В июне 2022 года Народный фронт начал реализацию проекта "Все для Победы", в рамках которого проходят массовые сборы средств на закупку оборудования и техники для участников спецоперации, а также гуманитарной помощи мирным жителям. По словам Кузнецова, за это время было собрано более 50 млрд рублей.

В ходе выступления глава исполкома сравнил эти сборы средств с деятельностью Фонда обороны СССР во время Великой Отечественной войны. "По моим подсчетам, фонд обороны тогда собрал эквивалент примерно 3,5 триллиона рублей. Но и сегодняшние 50 миллиардов [большая цифра], отражающая доверие людей", - подчеркнул Кузнецов.