На центральной аллее ВДНХ фонтаны подготовили к зиме

Работы заняли два дня

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Специалисты подготовили фонтаны на центральной аллее ВДНХ в Москве к зимнему периоду, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сезон работы фонтанов завершился в столице 1 октября, после этого приступили к подготовке сооружений к зиме. Провели промывку 14 фонтанов, расположенных на центральной аллее ВДНХ. Работы заняли два дня, их выполнила бригада коммунальных служб с привлечением спецтехники", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он пояснил, что "Фонтаны центральной аллеи" являются объектом культурного наследия федерального значения и представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются только вручную. Для промывки использовалось специальное биоразлагаемое моющее средство, его распределяли по поверхности с помощью щеток, потом смывали водой аппаратом высокого давления. Специалисты тщательно промыли гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений.

В зимний период будет проверено техническое состояние фонтанов, конструкции в подземных коллекторах, гидравлические системы и насосное оборудование. Глава столичного комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ отреставрировали все фонтаны, являющиеся объектами культурного наследия федерального значения: 14 фонтанов центральной аллеи, фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.