Львова-Белова призвала повышать доступность культурного досуга для семей с детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила, что особое внимание нужно уделить семьям, воспитывающим детей с инвалидностью

ТУЛА, 8 октября. /ТАСС/. Расширение списка доступных вариантов культурного досуга для семей с детьми во всех регионах РФ будет способствовать укреплению семейный связей. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на всероссийском форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции".

"Важно, чтобы подобные инициативы развивались во всех субъектах и предлагали родителям с детьми доступные варианты посещения культурных центров, концертов, выставок. Особое внимание важно уделить семьям, воспитывающим детей с инвалидностью", - сказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен предложила органам профилактики включать в индивидуальную работу с нуждающимися в поддержке семьями походы в театр, кино и музеи, устраивать для семей совместные культурные походы. "Это расширяет возможности совместного досуга, расширяет кругозор, повышает культурный уровень. И самое главное - влияет на семейные отношения. Важно, чтобы этому содействовали уполномоченные по правам ребенка", - сказала Мария Львова-Белова.