МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бригады ВСУ в районе Димитрова (украинское название - Мирноград) ДНР плохо укомплектованы, испытывают дефицит боеприпасов, а оборона украинских военных у населенного пункта плохо организована и не имеет единого контура. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Из радиопереговоров врага и информации от пленных в данном районе стало известно, что украинские военнослужащие всерьез опасаются оказаться в ловушке в Димитрове, все вышеуказанные бригады недоукомплектованные, испытывают дефицит боеприпасов, а оборона противника организована плохо и не имеет единого контура", - отметил собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что командование ВСУ на местах рапортует о тяжелом положении войск и просит вышестоящее руководство организовать отход на запад, но вместо этого получает лишь новые резервы, вводимые малыми группами.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что несмотря на то, что потери ВСУ в данном районе растут с каждым днем, команду на перегруппировку или отступление никто не даст из-за рисков потери престижа.