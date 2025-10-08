Количество индустриальных партнеров колледжей Подмосковья выросло на 50%

В пресс-службе Министерства образования региона отметили, что благодаря сотрудничеству с предприятиями у студентов появляется возможность получить рабочее место начать зарабатывать уже во время обучения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. индустриальных партнеров сотрудничают с учреждениями среднего профессионального образования в Московской области, за последние пять лет их количество выросло на 50%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Количество партнеров среднего профессионального образования в Подмосковье превысило 2 тыс. За последние пять лет рост составил 50%. <...> Благодаря сотрудничеству с предприятиями у студентов появляется возможность получить рабочее место и начать зарабатывать уже во время обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе партнеров - крупные промышленные предприятия, девелоперы, научно-исследовательские институты, рестораны и агрохолдинги. Среди них "Мираторг", аэропорты Домодедово и Шереметьево, авиационная корпорация "Рубин" и другие.

"Сотрудничество колледжей с работодателями - основа качественного профессионального образования. Именно индустриальные партнеры помогают нам выстраивать программы обучения, которые соответствуют современным требованиям рынка труда. Они открывают студентам двери на производство, дают возможность проходить стажировки и накапливать реальный опыт. Сегодня, благодаря такому взаимодействию, в партнерские организации трудоустраиваются более 75% наших выпускников колледжей и техникумов", - привели в материале слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.