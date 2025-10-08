На восстановление лесов Крыма до конца 2028 года направят более 180 млн рублей

в проекте большой акцент сделан на повышение качества леса, формирование запаса семян для лесовосстановления и противодействие пожарам, сообщил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Более 180 млн рублей будет выделено властям Республики Крым на восстановление лесов до 2028 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Более 180 млн рублей до конца 2028 года будет направлено в Республику Крым на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие". <…> Восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, - приоритетная задача для Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и важная часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала нашего региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что в проекте большой акцент сделан на повышение качества леса , формирование запаса семян для лесовосстановления (всего в Крыму есть 13 лесных питомников и четыре теплицы общей площадью более 80 га) и противодействие лесным пожарам. На выделенные средства в Крыму будут созданы новые полезащитные лесные полосы и объекты лесного семеноводства, усовершенствованы существующие лесные питомники.