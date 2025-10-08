Львова-Белова призвала сделать доступнее допобразование для детей

Омбудсмен отметила, что к ней регулярно обращаются по этой теме в сфере творчества

ТУЛА, 8 октября. /ТАСС/. Дополнительное образование в области культуры для детей в России нужно делать более доступным. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на Всероссийском форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции".

"Видим востребованность допобразования по линии культуры. В прошлом году ребята из нашего детского общественного совета провели исследование совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. Выяснилось, что только 37% респондентов посещают кружки и секции, при этом треть отметили невозможность посещения творческих занятий, так как они либо далеко от дома, либо вторая причина - это отсутствие денег у родителей на их оплату", - сказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что к ней регулярно обращаются по теме доступности дополнительного образования в сфере творчества. Особо подчеркнула уполномоченный важность доступности дополнительного образования для представителей социально уязвимых групп, льготных категорий и также детей с инвалидностью.