В Москве стартовал третий сезон комплексной профориентации для школьников

В 2025 году к программе присоединятся около 500 партнеров-работодателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Третий сезон программы профориентации для девятиклассников, в котором примут участие более 75 тыс. школьников, открылся в московском центре "Профессии будущего". Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Чтобы помочь ребятам узнать обо всех возможностях и выстроить индивидуальную модель успеха, мы уже третий год проводим программу комплексной профориентации, первый этап которой проходит в центре "Профессии будущего". За минувший учебный год ее участниками стали свыше 70 тыс. школьников. Ребята доверяют нашим специалистам и выбирают перспективные направления обучения. В этом году профориентацию пройдут еще 75 тыс. школьников, кроме того, мы приняли решение о расширении проекта: скоро к нему присоединятся ученики 10-х классов московских школ", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что на площадке центра "Профессии будущего" каждый девятиклассник может пройти интерактивную экскурсию и познакомиться с востребованными профессиями через инновационные сервисы. Ребята изучают мир современных специальностей с помощью 5D-кинотеатра, аналогов которому нет в России. Технологии виртуальной реальности позволяют примерить на себя самые разные профессии и получить первый практический опыт в интерактивном формате.

Ключевым элементом программы является профориентационное тестирование. После прохождения теста школьников приглашают на индивидуальные консультации с карьерными наставниками для расшифровки результатов, также проходят встречи с представителями московских колледжей. В этом году к программе присоединятся около 500 партнеров-работодателей, которые организуют для школьников экскурсии на свои площадки.