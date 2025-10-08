В ЛНР перерегистрировали на номерные знаки РФ почти 235 тыс. авто

С января 2026 года не перерегистрированные автомобили будут рассматриваться, как иностранный товар

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Отделения МРЭО ГИБДД МВД по Луганской Народной Республике с 2022 года перерегистрировали на номерные знаки российского образца почти 235 тыс. автомобилей. Об этом сообщил начальник МРЭО ГИБДД МВД по региону Сергей Гонтарев.

"С 14 декабря 2022 года <…> уже перерегистрирован 234 521 автомобиль. Это имеется в виду [перерегистрация] с ЛНР на РФ и с Украины на РФ. Поставили на учет гораздо больше. Там [всего] порядка 390 тыс. Это те, которые были приобретены в Российской Федерации новыми, в салонах, либо растаможены", - сказал он на брифинге в Луганске, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Гонтарев уточнил, что с января 2026 года не перерегистрированные автомобили "будут рассматриваться, как иностранный товар". "Для таких автомобилей будут применяться все необходимые процедуры, взыскиваться все платежи. Кроме того, управление автомобилями, не прошедшими перерегистрацию, станет административным правонарушением и будет квалифицироваться по части 1 статьи 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. <…> За повторные нарушения предусмотрена ответственность по части 1.1 этой же статьи - это уже лишение прав", - сообщил он.

В сентябре 2022 года центр общественных связей МВД ЛНР сообщал, что первые жители республики получили водительские удостоверения, государственные номерные знаки и регистрационные документы образца РФ. В ведомстве отмечали, что в соответствии с постановлением правительства РФ жители, зарегистрированные на территории ЛНР на день ее принятия в состав России, обязаны заменить государственные номерные знаки, регистрационные документы и водительские удостоверения, выданные регистрационными подразделениями ЛНР и Украины до 1 января 2026 года.