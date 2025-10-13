Статья

Кто имеет право на бесплатную юридическую помощь

В жизни нередки ситуации, когда без совета юриста обойтись невозможно: спор с работодателем, защита прав потребителя или вопросы жилья. Однако услуги специалистов стоят дорого и доступны не каждому. Законодательство предусматривает бесплатное оказание юридической помощи гражданам России, если они относятся к определенным категориям. Разбираемся, когда это возможно

Редакция сайта ТАСС

© Salivanchuk Semyon/ Shutterstock/ FOTODOM

Граждане, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь

Право на бесплатную юридическую помощь имеет ограниченный круг лиц, который четко прописан в законе. На официальном портале "Госуслуги" перечислены следующие категории граждан, которым оказывается бесплатная юридическая помощь:

малоимущие граждане;

люди с инвалидностью I и II групп;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Советского Союза, Герои Соцтруда и Герои Труда РФ;

дети-инвалиды, сироты, несовершеннолетние без попечения родителей, а также их законные представители;

семьи, которые берут ребенка на воспитание, тоже имеют право на бесплатную юридическую помощь;

усыновители (при решении вопросов защиты прав усыновленных детей);

пожилые граждане и инвалиды, живущие в учреждениях соцобслуживания;

подростки, находящиеся в системе профилактики безнадзорности, в местах лишения свободы, и их законные представители имеют право на бесплатную юридическую помощь;

люди с психическими расстройствами имеют право на бесплатную юридическую помощь в период оказания им психиатрической помощи (исключение — случаи, когда человек опасен для себя или общества);

признанные судом недееспособными и их представители;

пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, включая детей, родителей, супругов погибших и иждивенцев.

Где оказывается бесплатная юридическая помощь

Граждане Российской Федерации, которым оказывается юридическая помощь, могут обратиться как в государственные структуры, так и в негосударственные организации, участвующие в системе бесплатных правовых услуг. В эту сеть входят:

государственные юридические бюро;

центры бесплатных консультаций;

юридические клиники, где консультируют и помогают в оформлении документов студенты, но под надзором преподавателей.

По информации портала "Госуслуги", в рамках этой системы предоставляются разные форматы услуг:

устное и письменное консультирование;

подготовка жалоб, заявлений, ходатайств и других бумаг;

представительство интересов граждан в судах и иных организациях.

Стоит учитывать, что у негосударственных центров есть независимость и право самостоятельно определять, какие именно услуги в какой правовой области они предоставляют и каким категориям населения.

Подобрать подходящий центр или бюро в конкретном регионе можно на сайте Министерства юстиции, где размещен полный перечень организаций.

Случаи оказания адвокатами бесплатной юридической помощи

Юридическая помощь гражданам Российской Федерации не ограничивается защитой интересов в суде. Чаще всего граждане обращаются с вопросами, касающимися жилья, трудовых отношений, социальных гарантий и имущественных прав. Среди них:

оформление единственного жилья;

признание права на жилое помещение, заключение или расторжение договора соцнайма в интересах детей — сирот и оставшихся без попечения родителей;

подтверждение и сохранение прав на земельный участок, на котором расположен дом или его часть, если это единственное жилье у заявителя;

защита прав потребителей при получении коммунальных услуг;

отказ работодателя заключить трудовой договор, восстановление на работе, взыскание зарплаты или компенсации морального вреда;

признание гражданина безработным и назначение пособия;

компенсация вреда в связи со смертью кормильца;

возмещение ущерба при травмах и заболеваниях, связанных с трудовой деятельностью или чрезвычайными ситуациями;

предоставление мер социальной поддержки и помощи малоимущим, а также субсидий на оплату ЖКХ;

назначение и перерасчет пенсий и пособий;

вопросы установления или оспаривания отцовства/материнства, взыскания алиментов;

оформление усыновления, опеки или попечительства и заключение соответствующих договоров;

защита прав детей-сирот и несовершеннолетних без родителей;

помощь в реабилитации граждан, пострадавших от политических репрессий;

ограничение дееспособности в судебном порядке;

обжалование нарушений прав граждан при оказании психиатрической помощи;

прохождение медико-социальной экспертизы и организация реабилитации инвалидов;

внесудебное обжалование актов органов власти;

восстановление имущественных и личных неимущественных прав, нарушенных из-за чрезвычайных ситуаций, а также возмещение ущерба от ЧС.

Таким образом, спектр вопросов весьма широк и охватывает не только судебные, но и бытовые, социальные, семейные и трудовые проблемы.

Порядок обращения за оказанием бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации

Чтобы воспользоваться правом на безвозмездную поддержку, нужно сначала убедиться, что заявитель относится к одной из установленных законом категорий. В дальнейшем к заявлению необходимо будет приложить подтверждающие документы.

Примеры таких документов:

справка из органов соцзащиты — для малоимущих;

документы органов опеки и попечительства — для детей-сирот;

удостоверение — для ветеранов Великой Отечественной войны;

решение суда о признании недееспособным — для граждан с ограниченной дееспособностью.

Важно также проверить, подпадает ли конкретный вопрос под список ситуаций, при которых помощь действительно предоставляется.

Далее необходимо выбрать подходящее юридическое бюро или центр в своем регионе и подать туда заявление, в котором указать суть проблемы. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие, что права заявителя действительно были нарушены и он нуждается в правовой помощи.

Для первой консультации также потребуется паспорт.

Министерство юстиции отмечает, что перечень документов для юридической помощи гражданам Российской Федерации в разных регионах может немного отличаться. Точный список лучше уточнять на сайтах территориальных органов Минюста.

После подачи бумаг остается согласовать дату и время консультации.

Когда в юридической помощи гражданам Российской Федерации может быть отказано

Закон предусматривает ситуации, когда государственные структуры вправе отказать гражданам Российской Федерации в предоставлении юридической помощи. Согласно информации Минюста, основанием для отказа является отсутствие правовых оснований для составления иска, жалобы или других документов, а также для представления интересов гражданина в суде.

Так, если срок исковой давности уже истек, юрист не сможет подготовить заявление, поскольку оно заведомо не будет иметь правовой силы.

Таким образом, важно заранее убедиться, что требования соответствуют действующему законодательству.

Как избежать мошенничества под видом бесплатной помощи

В ряде случаев бесплатная юридическая помощь становится для граждан приманкой: им звонят неизвестные лица, представляясь сотрудниками юридических бюро, и предлагают бесплатные юридические услуги. Особенно часто такие звонки получают пенсионеры. Мошенники могут предложить якобы перерасчет пенсии или другие услуги.

Следует помнить: адвокаты и работники государственных юридических бюро ни в каких случаях не предлагают бесплатную юридическую помощь гражданам по телефону.

Чтобы не стать жертвой обмана, стоит:

проверять информацию о негосударственных бюро через интернет;

искать сведения о компании в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

внимательно изучать сайт организации: на нем должны быть описаны услуги, история работы и контакты;

читать отзывы других клиентов.

Бывают случаи, когда под видом бесплатной юридической помощи предоставляют обычные услуги, а затем требуют оплату. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, важно внимательно читать все документы перед подписанием, даже если они напечатаны мелким шрифтом.

Бесплатное оказание юридической помощи является хорошим подспорьем для тех граждан Российской Федерации, которые по разным причинам не могут позволить себе платные услуги адвокатов. Государство определило четкие категории граждан, имеющих на это право, и предусмотрело широкий перечень ситуаций, в которых можно получить поддержку. Однако нужно обращаться в официальные организации и внимательно относиться к предложениям, чтобы не стать жертвой мошенников.