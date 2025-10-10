Омбудсмен Миронов назвал самую вредную еду в России

Эксперт объяснил, что бургер является "бомбой из плохого холестерина"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Искоренить фастфуд на российском рынке невозможно, напротив, он становится только популярнее, а самым вредным блюдом является бургер. Такое мнение ТАСС выразил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Сергей Миронов.

"Фастфуд непобедим, он, наоборот, развивается все больше и больше на российском рынке. Самым вредным фастфудом является бургер", - сообщил омбудсмен.

Как отметил Миронов, дело не только в его высокой калорийности.

"Для того, чтобы котлета была вкусная, в ней должно быть не менее 30% говяжьего жира, а это настоящий холестериновый удар - бомба из плохого холестерина", - пояснил эксперт.

"Тем не менее, все едят бургеры, и, наверное, в России это одно из самых популярных блюд, к сожалению", - заявил Миронов.

Однако вредные блюда нечем заменить, отметил он.

"Вредные блюда, в первую очередь, - это фастфуд, который основан на фритюре, а его сложно чем-то заменить: все едят картошку фри, наггетсы и подобное. Вредная газировка сладкая, все это признали, но с этим ничего сделать нельзя и ее тоже ничем не заменишь", - сказал собеседник агентства.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия") раскритиковал майонез и предложил говорить, что "чипсы - это чешуйки сатаны", чтобы отучить детей от вредной еды.