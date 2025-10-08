В зоопарке Калининграда поймали "сбежавшего" тигра, роль которого сыграл актер

Пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова сообщила, что в учениях приняли участие 150 сотрудников

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Учения прошли в Калининградском зоопарке, 150 сотрудников оттачивали навык поимки опасного животного.

"Это серьезное мероприятие, проводится для того, чтобы оттачивать навыки поимки опасного животного при ЧП. Такие учения проводятся регулярно, не менее семи, а то десяти раз в год", - рассказала ТАСС пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Она отметила, что видео учения, которое выложили сотрудники зоопарка в своем Telegram-канале, кажется забавным, но на самом деле, за этой картинкой скрываются десятки необходимых тренировок.

Представитель зоопарка отметила, что прецеденты в зоопарках происходят, периодически приходят новости о таких ЧП, поэтому надо быть во всеоружии. "Мы всегда должны держать в голове, что такое возможно. Зоопарк - это место повышенной опасности. Такие учения не менее важны, чем у пожарных, спасателей или полиции", - отметила собеседница.

В учениях приняли участие 150 сотрудников зоопарка, среди которых были ветеринарные врачи, водители. Ловили сбежавшего из вольера "тигра", его роль сыграл переодетый в костюм хищника сотрудник зоопарка. Координировали поимку по рации. В задачи входило аккуратно подъехать к животному, усыпить его с помощью дротика со снотворным и отправить в вольер.