В военной академии Венесуэлы прошла лекция по украинскому кризису

Слушателям была представлена позиция России по ключевым вопросам международной повестки, проанализированы причины кризиса, ход и цели СВО

КАРАКАС, 8 октября. /ТАСС/. Более 900 офицеров командного состава и курсантов Боливарианской военной академии Венесуэлы присутствовали на лекции "Украинский кризис в геополитическом зеркале: взгляд России и трансформация мировой системы безопасности". Лекцию прочел советник-посланник посольства РФ в Венесуэле Эдуард Соколов, сообщает корреспондент ТАСС.

Слушателям была представлена позиция России по ключевым вопросам международной повестки, проанализированы причины украинского кризиса, ход и цели специальной военной операции, а также последствия русофобской политики Запада для глобальной стабильности и международного права. Было подчеркнуто, что Россия неизменно выступает за построение справедливого, многополярного мира, основанного на равноправии государств, уважении суверенитета и исторической правды.

После лекции состоялось открытие фотовыставки "Мариуполь 2022-2025", посвященной восстановлению мирной жизни в городе. На фотографиях показан контраст между прошлым и настоящим: разрушенные кварталы и новые школы, церкви и жилые дома, заново отстроенные благодаря усилиям России.

"Мариуполь сегодня - это символ силы человеческого духа и способности возрождаться. Пока киевский режим разрушает собственную культуру и вывозит ее ценности на Запад, Россия бережно восстанавливает, создает и возвращает людям надежду и жизнь", - сказал посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

Важное общественно-политическое мероприятие, по оценкам его участников, стало примером подлинного духовного и культурного диалога между Россией и Венесуэлой, объединенных общими ценностями мира, справедливости и исторической памяти.