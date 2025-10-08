Николаев: в Якутии планируют газифицировать более 21 тыс. домовладений к 2030 году

Глава республики отметил, что в рамках программы газификации по проекту "Сила Сибири" до 2030 года планируют газифицировать 35 населенных пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Более 12 тыс. домовладений планируют подключить к программе социальной газификации в Якутии к 2030 году, сейчас в регионе уже подключены более 9 тыс. домовладений. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Ранее региональные власти сообщали, что благодаря поручению президента России Владимира Путина "Газпром" газифицирует 30 населенных пунктов Якутии, прилегающих к газопроводу "Сила Сибири". До 2030 года планируется газифицировать свыше 15,5 тыс. домов.

"Программа социальной газификации очень много сделала в Якутии по улучшению качества жизни людей. Сегодня более 9 тыс. домовладений уже подключены, а до 2030 года мы рассчитываем довести этот показатель до 12 тыс. домовладений", - сказал он после заседания комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

Николаев отметил, что в рамках программы газификации по проекту "Сила Сибири" до 2030 года планируют газифицировать 35 населенных пунктов. "Завтра мы обновим соглашения с "Газпромом" по данному направлению. Это ускорит реализацию программы и позволит обеспечить газом десятки тысяч жителей ", - добавил он.

Также на заседании комиссии Госсовета Николаев отметил, что в Якутии уже газифицировано 109 поселений, республика занимает седьмое место в стране по реализации президентской программы социальной газификации. "Очень рассчитываем, что совместными усилиями с "Газпромом" мы также реализуем планы о газификации 35 населенных пунктов, расположенных вдоль магистрального газопровода "Сила Сибири", - сказал он.