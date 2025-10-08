Российские силовики заявили об "исчезновении" бригады ВСУ

По словам источника, бригада была основной ударной силой группировки ВСУ в Сумской области, но понесла огромные потери

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Часть батальонов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, считающейся основной ударной силой ВСУ в Сумской области, были переброшены в другие подразделения, а другая часть батальонов исчезла. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Подразделения бригады тщетно пытались удержат позиции в Юнаковке, неся большие потери, после чего часть батальонов перебросили под Покровск, судьба остальных неизвестна", - указал собеседник агентства.

По его словам, бригада была основной ударной силой группировки ВСУ в Сумской области, но понесла огромные потери. В связи с этим ее командование отстранили от руководства, а батальоны отправили на другие направления.

Собеседник ТАСС отметил, что вопросом, куда делись батальоны 90-й одшбр задаются и родственники ее военнослужащих. Так, на прошедшем митинге родственников пропавших и пленных военнослужащих ВСУ, наибольшее число плакатов посвящено именно 95-й бригаде.

Ранее силовики сообщали, что части 95-й одшбр ВСУ, переброшенные из Сумской области под Красноармейск, почти полностью уничтожены. Кроме того, наибольшее количество пропавших без вести военнослужащих в Сумской области приходится на 95-ю бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ.