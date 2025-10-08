В Московском зоопарке в возрасте 37 лет умерла тапир-долгожитель Сью

В зоопарке отметили, что в природе эти животные редко доживают до 24 лет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Тапир Сью умерла в возрасте 37 лет в Московском зоопарке. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

"Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром. Нашей старушке Сью было 37 лет", - говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что в природе тапиры редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни составляет в среднем 25-30 лет. "По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет", - сообщили в зоопарке.

Сью родилась в зоопарке Детройта (США) в феврале 1988 года и в 2005 году переехала в Москву.

Московский зоопарк также уточнил, что в последние годы, в силу возраста, у тапира наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Зоологи внимательно следили за состоянием суставов, копыт, глаз и зубов животного.