"Россия - страна возможностей" объявила о запуске конкурса "Картина мира"

Темой соревнования стала "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начался прием заявок на международный конкурс молодых художников "Картина мира". Об этом заявил первый заместитель гендиректора президентской платформы "Россия - страна возможностей" Геннадий Гурьянов на церемонии подведения итогов второго хакатона спецпроекта "Первый кубок нейроконтента".

"Прямо сегодня запускается конкурс "Картина мира". И я всем рекомендую найти сайт в интернете "Картина мира". Что это такое? Вместе с фондом "Иннопрактика" мы рекомендуем командам, участникам "Первого кубка нейроконтента", первого и второго хакатонов запустить свои короткие ролики, лучшие из них после голосования будут выставлены в филиале Третьяковской галереи в Самаре", - сказал Гурьянов.

Уникальность конкурса заключается в его доступности - любой художник в возрасте от 18 до 35 лет, независимо от уровня подготовки и места проживания, может подать заявку для участия в нем. Тема конкурса - "Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества". Участники смогут через свои работы показать, как история и традиции их народа влияют на современное искусство.

Экспертное голосование по определению победителей пройдет в несколько этапов: до 20 февраля 2026 года экспертный совет конкурса выберет 100 лучших заявок. Далее творческий совет определит 50 работ, попавших в шорт-лист, на третьем этапе будут выбраны 14 финалистов, которые смогут представить свои работы в филиале Третьяковской галереи в Самаре. Открытие выставки финалистов конкурса запланировано на июнь 2026 года.

Международный конкурс молодых художников "Картина мира" организован по инициативе компании "Иннопрактика". Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств при поддержке Росмолодежи.