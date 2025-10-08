В Москве на Первомайской улице задерживаются трамваи

Маршруты временно изменены

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Трамваи №11 и №12 на Первомайской улице задерживаются в среду вечером в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Первомайской улице (в районе остановки "3-я Парковая улица") по техническим причинам задерживаются трамваи №11 и 12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты временно изменены. "Вместо трамваев работают автобусы. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - добавили в ведомстве.