Чувашия ввела выплаты участникам спецоперации в случае получения ранений

Финансовую поддержку также получат бойцы, отражавшие вооруженные провокации на границе и приграничных территориях страны

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 8 октября. /ТАСС/. Единовременные денежные выплаты в случае ранений или увечий станут дополнительно получать в Чувашии участники специальной военной операции. Максимальный размер финансовой поддержки составит 300 тыс. рублей, следует из указа главы республики.

"Установить единовременные денежные выплаты гражданам Российской Федерации, <…> принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции <…> или выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию [РФ], <…> постоянно проживающим на территории Чувашской Республики, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)", - следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты также получат бойцы, отражавшие вооруженные провокации на участках границ РФ и приграничных территориях страны. В случае получения тяжелых ранений будет выплачиваться 300 тыс. рублей, при легких ранениях размер поддержки составит 150 тыс. рублей. При получении увечий, не входящих в соответствующий федеральный перечень, участники спецоперации получат по 50 тыс. рублей.

Выплата будет разовой. Правительство Чувашии разработает соответствующие правила предоставления господдержки. "Указ <…> распространяется на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2020 года", - говорится в документе.

Кроме того, 8 октября правительство Чувашии утвердило размер и порядок выплаты ежемесячной стипендии для учащихся государственных колледжей и техникумов, которые являются членами семей участников СВО. В настоящее время данную государственную поддержку получают только дети, которые учатся в школах. Размер стипендии для студентов-очников составит 2,5 тыс. рублей. Выплата стипендии прекращается, если студент достиг 23 лет, был отчислен или завершил обучение.