В Венгрии открылись две фотовыставки по программе Дней духовной культуры России

Речь идет о выставках "Культурное наследие России" и "Кижи - возрожденный шедевр России"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. В первый день программы Дней духовной культуры России в Будапеште открылись фотовыставки "Культурное наследие России" и "Кижи - возрожденный шедевр России". Об этом сообщили ТАСС организаторы.

Дни духовной культуры России в Венгрии проходили с 1 по 6 октября. "Дни духовной культуры начались с открытия в Российском культурном центре двух фотовыставок: первая - "Культурное наследие России" Русского географического общества, посвященная уникальным памятникам истории и архитектуры из самых разных уголков нашей страны и приуроченная к 180-летию РГО. Представленные снимки - работы финалистов и победителей фотоконкурса "Самая красивая страна", - указывается в сообщении.

"Вторая - "Кижи - возрожденный шедевр России" Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи". На фото Игоря Георгиевского - уникальные моменты окончания реставрации самого большого, сложного и гармоничного традиционного деревянного сооружения в мире - церкви Преображения Господня на острове Кижи", - добавили организаторы мероприятия.

Программа Дней духовной культуры

Отмечается, что ключевым событием Дней духовной культуры России стало первое в истории выступление Хора Сретенского монастыря в Венгрии, которое состоялось в самом большом католическом соборе Венгрии - Базилике Святого Иштвана и собрало около 800 слушателей. "В концерте прозвучали как знаковые церковные произведения православных и католических авторов, так и музыка светских композиторов. Публика очень тепло приняла выступление и широту музыкальной палитры, бурными аплодисментами поддерживая каждую композицию", - сообщили организаторы. Кроме того, почетными гостями концерта стали Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, представители дипломатического корпуса, а также посольств 15 государств.

Как сообщили организаторы, в Российском культурном центре состоялась творческая встреча с солистами Ансамбля "Россия" на тему "Русские народные инструменты - уникальное явление мировой музыкальной культуры". По их словам, солисты Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, лауреаты международных конкурсов с успехом выступили в одном из крупнейших и известнейших концертных залов Будапешта Вигадо (Vigado).

"Исполнение произведений советских и зарубежных классиков, русских народных песен вызвало искренний эмоциональный отклик зрителей. Приятным сюрпризом для публики стала специально включенная в программу "Интродукция и чардаш" выдающегося российского композитора Александра Цыганкова", - говорится в сообщении.

"Финальным аккордом Дней духовной культуры России в Венгрии стало выступление квартета имени Валентина Берлинского в Музыкальной академии Ференца Листа, - заключили организаторы.

О Днях духовной культуры России

Дни духовной культуры России - уникальный многожанровый проект Министерства культуры РФ, направленный на популяризацию духовно-нравственных ценностей российского народа и богатства отечественной культуры и искусства за рубежом. Проект реализуется Минкультуры РФ в тесном взаимодействии с МИД РФ и Русской православной церковью. Организатором выступает АНО "Русские сезоны".

С 2008 года мероприятия Дней духовной культуры России охватили около 50 стран мира.