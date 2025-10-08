Российско-бразильская кругосветная экспедиция достигла Мексики

Путешественники возьмут организационную паузу перед длительным переходом к островам Французской Полинезии

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Российско-бразильская кругосветная экспедиция на яхте Fraternidade ("Братство"), следующая под флагом БРИКС, после длительного перехода от Алеутских островов достигла Мексики. Об этом сообщил ТАСС председатель омского отделения Русского географического общества (РГО) Иван Кротт.

"Экипаж международной кругосветной парусной экспедиции "Братство-2025" прибыл в Мексику. Яхта "Fraternidade" преодолела переход протяженностью около 5 тыс. км до порта Энсенада в штате Нижняя Калифорния менее чем за месяц. Это показывает высокий уровень профессионализма и подготовки команды", - сказал Кротт.

Он отметил, что в Мексике путешественники возьмут организационную паузу перед длительным переходом к островам Французской Полинезии. "В этом регионе экипаж проведет комплексную подготовку к заключительному и сложному этапу маршрута - проходу через мыс Горн", - добавил председатель отделения РГО.

Ранее капитан яхты бразилец Алейшо Белов рассказал, что одной из главных целей путешествия было дойти до Сибири и преодолеть Северный морской путь, через который экспедиция прошла на исходе лета. Теперь яхта направляется обратно в Бразилию.

Экспедиция, российскую часть команды которой возглавляет омский яхтсмен Сергей Щербаков, стартовала 12 апреля из бразильского Сальвадора и посвящена 80-летию Победы и 180-летию РГО. За 10 месяцев путешественники планируют преодолеть около 45 тыс. км.