Военкор "Спаса" Егорцев связал фейк о своей смерти с враждебными спецслужбами

Специальный корреспондент также отметил, что о его приезде в Дагестан знали лишь несколько человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Специальный корреспондент, военкор канала "Спас" Александр Егорцев в беседе с ТАСС рассказал о том, что случайно услышал фейк о своей гибели от коллег. Он также отметил, что о его приезде в Дагестан знали лишь несколько человек.

Ранее в социальных сетях распространился фейк о гибели журналиста телеканала "Спас" Александра Егорцева и 9-летнего ребенка на трассе Махачкала - Талги - Буйнакск. Также, по информации лжеисточника, пострадали еще пятеро человек.

"Я сутки уже нахожусь в Дагестане, в Махачкале, по приглашению правительства республики участвую в работе Республиканского антитеррористического форума как военный корреспондент канала "Спас". Сегодня, находясь на антитеррористическом форуме, я случайно от коллег узнал о собственной гибели в автокатастрофе. Кому эта фейковая история нужна и кто ее подготовил, я не знаю, но могу догадываться. Так как внимание к этому антитеррористическому форуму в Дагестане, да и вообще к Дагестану, как к региону очень значимому для России, со стороны спецслужб противника, не только украинских, но, я думаю, и британских, очень пристальное", - рассказал Егорцев.

По его слова, в социальных сетях также распространялись призывы к жителям Махачкалы прийти к месту проведения форума и устроить акцию протеста. "В частности, говорилось, что приедут военкоры, поддерживающие избиения дагестанцев в русских городах. Здесь видны уши ЦИПСО. Это была сознательная провокация, и как ее завершающий этап - публикация о том, что военкор "Спаса" погиб в автокатастрофе", - добавил он.

При этом загадкой для Егорцева, по его словам, остается тот факт, что противник вообще узнал о его визите в Дагестан. "Дело в том, что о моем приезде в Дагестан мы нигде не сообщали, даже на телеканале "Спас". Знали буквально несколько человек, и это никак нигде не афишировалось. Тем не менее, противник каким-то образом узнал эту информацию ну и распространил такую интересную публикацию. Ну что ж, мне было необычно. День сегодня получился веселым. Было очень трогательно почитать о себе теплые соболезнования", - заключил он.