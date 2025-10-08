Поэт Ницберг: искусство должно объединять людей во времена конфликтов

Лауреат крупных литературных премий, в том числе премии "Читай Россию" и Государственной премии Австрии выразил свое несогласие с деятелями культуры, кто начинает следовать "какой-то политической повестке"

Александр Ницберг © Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 8 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Миссия искусства - объединять людей во времена конфликтов, считает поэт, переводчик, лауреат крупных литературных премий, в том числе премии "Читай Россию" и Государственной премии Австрии Александр Ницберг.

"Я думаю, что искусство не только может, но и должно объединять людей в сложные времена, в этом его миссия. Оно должно способствовать объединению, потому что строится не на политических лозунгах, а на творческом фундаменте, который всегда универсален. Он в разные времена по-разному выражается, но в этом суть искусства", - сказал он в комментарии ТАСС.

"Мне кажется, что нет ничего хуже, чем художники, которые в такое время, как наше, выбирают позицию не объединяющую, а разделяющую, которая следует какой-то политической повестке", - добавил Ницберг.

Художники в широком смысле, по словам литератора, никогда не должны становиться частью конфликта, потому что это нарушает, по выражению русского поэта Максимилиана Волошина (1877-1932), "целокупность" - способность к общечеловеческому единению.