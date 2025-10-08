Дуров сообщил, что "устранил прут" в озере в Казахстане

Купание в Кольсайских озерах на территории национального парка в Алма-Атинской области запрещено и наказывается штрафом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров, недавно искупавшийся в одном из Кольсайских озер в Казахстане, сообщил, что "устранил прут на дне".

"Обнаружил и устранил железный прут на дне горного озера в Казахстане", - гласит подпись к его стори в мессенджере.

Купание в Кольсайских озерах на территории национального парка в Алма-Атинской области в Казахстане запрещено и наказывается штрафом. В администрации парка ранее говорили ТАСС, что штрафовать Дурова не планируют.

Инспекторы национального парка не были свидетелями купания, однако дисциплинарные меры будут приняты в отношении сотрудников парка, допустивших купание, говорили в администрации.

Кольсайские озера состоят из трех водоемов в живописном месте возле границы Казахстана и Киргизии.