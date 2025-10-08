Роспотребнадзор рекомендовал ученикам 5-9-х классов сидеть за ПК до часа в день

Норма для учащихся 1-2-х классов - не более 40 минут в течение всего учебного дня

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ученикам с 5-го по 9-й класс не рекомендуется проводить за компьютером в школе более 60 минут в день, в то время как школьникам 1-2-х классов - не более 40 минут в течение всего учебного дня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Общее время, проведенное за использованием электронных средств обучения как в школе, так и дома, для персонального компьютера и ноутбука не должно превышать 40 минут в школе и 80 минут дома для 1-2-х классов; 50 минут в школе и 90 минут дома - для 3-4-х классов; 60 минут в школе и 120 минут дома - для 5-9-х классов; 70 минут в школе и 170 минут дома - в 10-11-х классах. Для планшета: не более 30 минут в школе и 80 минут дома в 1-2-х классах, 45 минут в школе и 90 минут дома - для 3-4-х классов; 60 минут в школе и 120 минут дома - в 5-9-х классах и 80 минут в школе и 150 минут дома - в 10-11-х классах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что занятия с использованием электронных средств обучения для детей младше пяти лет не проводятся. "Родителям и педагогам важно следить за временем использования гаджетов и обеспечивать условия для сохранения здоровья глаз школьников", - уточнили в ведомстве.

При демонстрации в школе учебных фильмов, программ или другой информации, которую учащиеся фиксируют в тетрадях, время непрерывного использования экрана не должно превышать 5-7 минут для детей 5-7 лет, 10 минут - для учеников 1-4-х классов и 15 минут - для 5-9-х классов.

Роспотребнадзор советует ограничивать время, проводимое школьниками за гаджетами. Среди симптомов, на которые стоит обратить внимание, могут быть покраснение и сухость глаз, нечеткость зрения при взгляде вдаль, боли в шее и плечах, а также головная боль. "Если у детей возникают такие жалобы, родителям следует обратиться за медицинской помощью", - подчеркнули в надзорном органе.

Для снижения нагрузки на зрение рекомендуется проводить глазную гимнастику, создать удобное рабочее место с левосторонним освещением. Расстояние от монитора должно составлять не менее 70 см, а от рабочей поверхности - не менее 25 см.

О дне зрения

9 октября отмечается Всемирный день зрения, который учрежден по инициативе Международного агентства по предотвращению слепоты.