Вильфанд: около 60% территории России покрыто снегом

В частности, в Якутии высота снежного покрова составляет 13-18 см

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Снежный покров на текущий момент наблюдается уже на 60% территории России, до конца недели ситуация не поменяется. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Около 60% страны уже находится под снегом, несмотря на начало октября, и до конца недели ситуация не изменится. Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13-18 см. А на Таймыре - 14-16 см", - сказал он.

По словам метеоролога, практически весь Дальневосточный федеральный округ находится под снегом. Покров не установился только в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье из-за высокой температуры воздуха по отношению к климату. "Но к концу недели уже и Амурская область будет под снегом. В Сибирском федеральном округе тоже уже в основном все покрыто снегом. Также самый восток Уральского федерального округа, ХМАО, тоже уже под снегом и тут площадь снега чуть-чуть увеличится к концу недели", - завершил Вильфанд.