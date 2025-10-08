Экс-судью Момотова назначили на должность без опыта работы

Назначению способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, сказано в судебных материалах

Редакция сайта ТАСС

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов, активы которого требует обратить в доход государства Генпрокуратура РФ, был назначен на должность в 2010 году без какого-либо опыта работы в судебной или правоохранительной системах. Об этом сказано в судебных материалах, которые огласили в Останкинском суде Москвы.

"В 2010 году Виктор Викторович стал судьей Верховного суда, до этого не имя опыта какой-либо вообще работы в правоохранительной деятельности и в органах судебной власти", - сказал прокурор. Он добавил, что этому назначению способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, имущество которого обратили в доход государства по иску Генеральной прокуратуры.

По словам прокурора, установлено, что Чернов через Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда. Момотов же в свою очередь в ходе судебного разбирательства заявил, что с Черновым у него были только рабочие отношения, не выходившие за рамки, а виделись они пять лет назад.

Перед началом рассмотрения вопроса по существу адвокат Момотова Виктор Филиппов ходатайствовал о закрытии процесса от слушателей, но представители Генеральной прокуратуры выступили против данного ходатайства. Судья Останкинского суда Москвы постановила провести судебное разбирательство в открытом режиме.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.

О Момотове

Момотов был судьей Верховного суда РФ с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке. 8 октября Виктор Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей.