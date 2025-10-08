В Госдуме предлагают страховать ответственность риелторов при сделках с жильем

Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Механизм страхования ответственности риелторов в рамках сделок с недвижимостью необходимо ввести в России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Депутат пояснил, что в российском законодательстве пока отсутствует понятие "риелтор" и на этом фоне на рынке появляются "сомнительные "специалисты", различные самозванцы и даже явные мошенники".

"Поэтому мы сейчас совместно с профессиональным сообществом и с экспертами прорабатываем законодательные механизмы формирования правового поля деятельности риелторов, а также введение системы допуска на рынок. Если коротко, то, на мой взгляд, необходимо ввести механизм страхования ответственности риелторов в рамках сделок с недвижимостью, по аналогии с тем, как существует система страхования деятельности нотариусов. Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы", - пояснил Кошелев.

По мнению Кошелева, также риелторы должны автоматически выступать соответчиками в судебных спорах из-за сделок по недвижимости, к которым они были причастны. "Отдельное внимание надо уделить цифровизации процесса заключения сделки. Так, цифровая сделка защитит стороны от подлога документов и подделки подписей", - уверен первый зампред думского комитета.