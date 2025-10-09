Эксперт Ляшок рассказал, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 50 тыс. рублей

Такую пенсию могут получать те россияне, у которых зарплата больше 30 лет была выше предельной базы по страховым взносам, сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Страховую пенсию в размере 50 тыс. рублей могут получать те россияне, у которых зарплата больше 30 лет была выше предельной базы по страховым взносам. В 2025 году это примерно 230 тыс. рублей в месяц, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Согласно результатам опроса SuperJob, достойная пенсия, по мнению россиян, - это 49 800 рублей в месяц. Наиболее высокие пенсионные ожидания - у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Владивостока и Тюмени.

"Если мы говорим про обычную страховую пенсию, а не пенсии военнослужащих, то получить пенсию в размере 50 тыс. рублей достаточно сложно. Для этого необходимо, чтобы в течение не менее 30 лет заработная плата была не ниже предельной базы по страховым взносам. В 2025 году она составляет 2,759 млн рублей в год - это примерно 230 тысяч рублей в месяц. Причем эта величина ежегодно повышается", - пояснил он.

Ляшок отметил, что последние несколько лет пенсии индексируются на величину инфляции. "Чтобы добиться более быстрых темпов роста, потребовались бы дополнительные расходы из федерального бюджета, однако в настоящее время он и так сводится с дефицитом", - напомнил он.

Страховые пенсии в 2026 году проиндексируют один раз - 1 января, запланировано увеличение выше инфляции - на 7,6%. Таким образом, средний размер страховых пенсий по старости в 2026 году вырастет до 27,1 тыс. рублей.