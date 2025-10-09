В Ozon направили запрос из-за сообщений о сталкинге клиенток курьерами

Депутат Госдумы Ксения Горячева отметила, что при общении важно, чтобы номер клиента не передавался напрямую, а звонки шли через защищенную систему

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила запрос гендиректору компании "Озон Холдинг" Дмитрию Киму с просьбой предоставить информацию о мерах, предпринимаемых для защиты персональных данных клиентов и обеспечения их безопасности. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Поводом для обращения стали сообщения о случаях неправомерного поведения курьеров по отношению к клиенткам, отметила депутат. По ее словам, в одном из инцидентов сотрудник службы доставки, получив номер телефона из заказа, использовал его для личной переписки, в ходе которой допустил оскорбления и нецензурные выражения. В другом случае курьер, зная адрес клиентки, "проявил агрессию у ее двери" и впоследствии продолжил звонки с разных номеров, рассказала Горячева.

"Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Матвеевич, предоставить информацию о том, рассматривается ли руководством компании Ozon возможность использования специализированных программ по защите персональных данных клиентов. А также будет ли запущена работа по разработке и внедрению таких алгоритмов для повышения уровня безопасности при обслуживании клиентов", - говорится в тексте письма.

Как заявила Горячева ТАСС, при общении с курьером важно, чтобы номер клиента не передавался напрямую, а звонки шли через защищенную систему. "Когда человек делает заказ на дом, он доверяет компании свои личные данные - адрес, телефон, имя. Это не должно становиться инструментом для давления или вторжения в личное пространство", - сказала парламентарий. "Компании должны проводить жесткий отбор и дополнительное обучение сотрудников, включая разъяснение норм профессионального поведения и ответственности за действия, выходящие за рамки служебных обязанностей. Девиантное и агрессивное поведение не должно оставаться без последствий", - подчеркнула депутат.