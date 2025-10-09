В Москве ГУ МВД в режиме онлайн получает данные о заключивших контракт с МО мигрантах

Если обращается лицо, предоставляющее контракт, заключенный не менее чем на один год, то с ним сотрудники работают в приоритетном порядке

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Работа между подразделениями МВД и Минобороны налажена на высшем уровне в вопросах предоставления гражданства РФ в упрощенном порядке иностранным гражданам, заключившим контракт для службы в российской армии. Об этом сообщил врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник.

"У нас реализован механизм взаимодействия непосредственно с Минобороны, с которым мы каждый день на связи. Мы в режиме онлайн получаем информацию о том или ином контракте, который заключается", - сказал он.

Дудник пояснил, что если в ГУ МВД в Москве обращается лицо, предоставляющее контракт, заключенный не менее чем на один год, то с ним сотрудники работают в приоритетном порядке. Поскольку, по его словам, это те граждане, которые в первую очередь достойны получения российского гражданства.

"Быстро проверяется данный контракт через Министерство обороны, у нас есть прямой канал связи. В течение нескольких дней получается информация, срок у нас по ним достаточно сжатый для рассмотрения", - отметил врио начальника управления. Он также добавил, что на первом этапе вступления в силу этого закона были злоупотребления. "Сейчас работа налажена на высшем уровне", - подчеркнул Дудник.

Президент России Владимир Путин в мае 2023 года уточнил условия получения российского гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы в РФ. По новым правилам с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год.