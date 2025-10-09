Реклама на ТАСС
Общество

Фейгина впервые привлекли за нарушение порядка деятельности иноагента

За это правонарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей
00:34
обновлено 00:40

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иноагентом) впервые привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Как уточнили ТАСС в Хамовническом суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол, ему грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

"В Хамовнический районный суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Дата заседания по зарегистрированному протоколу в отношении Фейгина назначена на 21 ноября в 09:05 мск", - говорится в сообщении. Согласно КоАП РФ, за это правонарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

В апреле 2018 года Фейгин был лишен статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. В апреле 2022 года признан иноагентом, сейчас проживает на Украине и ведет канал на YouTube. Накануне стало известно, что МВД России переобъявило его в розыск. Основанием для этого могло стать новое уголовное дело, связанное с незаконным пересечением границы.

В 2023 и 2024 годах экс-адвокат неоднократно привлекался к административной ответственности, связанной с публикациями в его соцсетях постов без указания своего статуса иностранного агента. Кроме того, российские суды штрафовали Фейгина за отказ подать отчетность о деятельности иностранного агента в соответствующий орган.

Вместе с тем 16 июля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Установлено, что в апреле 2022 года Фейгин в интервью израильскому телеканалу Channel 9 распространил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в Буче Киевской области. Также в ходе прямого эфира на канале Feygin News в интервью ведущему украинского новостного канала "24-й канал" в прямом эфире он распространил заведомо ложную информацию об убийствах военнослужащими ВС РФ гражданского населения в различных городах Украины. Бывший адвокат объявлен в международный розыск. 

