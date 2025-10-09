На Камчатку поставили более 1 700 доз вакцины "Пентаксим"

Вакцину распределят по медучреждениям края

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Более 1 700 доз вакцины "Пентаксим", с поставкой которой наблюдаются перебои, доставлено на Камчатку. Вакцина распределяется по медучреждениям края, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"Пентаксим"- это вакцина, которая включена в Национальный календарь вакцинации. В настоящий момент, действительно, фиксируются перебои с поставкой иностранной вакцины в регионы РФ и на Камчатку, в частности. Связано это с рядом логистических факторов. При этом небольшие партии "Пентаксима" на Камчатку все же поступают. Последняя - в размере более 1 700 доз", - рассказал Мельников.

Он добавил, что, несмотря на трудности с поставкой иностранного "Пентаксима", плановая вакцинация детей Камчатки для профилактики ряда опасных инфекционных заболеваний продолжается отечественной вакциной АКДС.

С лета 2025 года сообщить о перебоях с поставками лекарственных препаратов на Камчатке можно по номеру 122 единого кол-центра региона, нажав "5". Все обращения граждан оперативно будут переданы в краевой Минздрав.