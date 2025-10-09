"Союзмультфильм" подал в суд на предпринимателя с Камчатки

Цзинь Фэнчэнь незаконно использовал товарные знаки и персонажей советских мультфильмов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Иск АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю Цзинь Фэнчэнь о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и персонажей советских мультфильмов принят к рассмотрению на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края.

По версии истца, летом 2024 года в торговой точке на Камчатке был документально зафиксирован факт продажи ковра, на котором были размещены персонажи из анимационного фильма "Карлсон вернулся" ("Малыш", "Карлсон", "Фрекен Бок", "Собака"), исключительные права на использование которых принадлежат ООО "Союзмультфильм" на основании лицензионного договора. Общая сумма исковых требований составляет почти 220 тыс. рублей, включая компенсацию за нарушение прав на товарные знаки и незаконное использование персонажей, а также судебные расходы и издержки.

"Исковое заявление принято к рассмотрению арбитражным судом Камчатского края, возбуждено производство по делу", - сообщает судебный орган.